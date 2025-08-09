Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, belediye binası önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, evde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan (63) için belediye bahçesinde tören düzenlendi. Törene; merhumun ailesi, belediye çalışanları, protokol ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, duygusal anlar yaşadı. Başkan Büyükgöz, "50 yılı aşkın süredir yol arkadaşım olan, kimseyi kırmayan, herkesin yardımına koşan çok kıymetli bir dostumu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. İnsan olarak örnek bir kişiliğe sahipti. Vatanını ve milletini seven, bu millete hizmet etmekten asla geri durmayan biriydi. Ben kendisinden razıyım Allah’ta ondan razı olsun. Sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Allah, başta ailesi olmak üzere hepimize sabır versin" dedi.

"Herkesin takdirini kazanmış biriydi"

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise "Dursun Ali Bey tam anlamıyla devlet terbiyesi almış, nezaketiyle herkesin takdirini kazanmış bir kardeşimizdi. Kurumlarımızın ayırt etmeksizin hangisinin işi olursa ya da belediyemizin kurumlarda bir işi var ise olgunlukla iş birliği gayretiyle bir araya gelir mutlaka bir çözüm bulurdu. İnsan olarak ta her zaman nezaketli bir insandı. Başta acılı ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gebzeliler son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Belediye önünde yapılan törenin ardından Arslan’ın naaşı, cenaze namazı için Çoban Mustafa Paşa Camii’ne götürüldü. Çok sayıda Gebzelinin katıldığı cenaze namazına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, basın mensupları ve çok sayıda seveni katıldı. Gebzelilerin gönlüne taht kurmuş herkes tarafından sevilen ve takdir edilen Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.