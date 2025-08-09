Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Moda Akademisi, yeni dönem başvurularını almaya başladı. Moda alanında kariyer hedefleyenler için başvurular 25 Ağustos’a kadar sürecek.

Moda Akademisi, katılımcılarına uygulamalı eğitimlerle gerçek sektör deneyimi kazandırmayı hedefliyor. Alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı programda kursiyerler, branş bazlı eğitimlerle profesyonel bir kariyere hazırlanacak. Yeni dönemde verilecek eğitimler; moda koleksiyon geliştirme, modelistlik eğitimi, bilgisayarlı modelistlik (Gerber), bilgisayarlı tasarım (Photoshop, Illustrator), drapaj eğitimi, görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı, perakende koleksiyonu planlama ve uygulama ile dikim teknikleri eğitimi başlıklarını kapsıyor. Verilecek eğitimler, sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda planlandı. Tüm eğitim süreci uygulama ağırlıklı olarak yürütülecek. Bu sayede katılımcılar, edindikleri teorik bilgileri sahada kullanabilecek düzeye ulaşacak ve moda dünyasına yön verebilecek donanıma sahip olacak.

Moda Akademisi’ne katılmak isteyen adaylar, başvurularını 25 Ağustos tarihine kadar www.istihdamakademileri.com internet adresi üzerinden online olarak yapabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0262 310 30 06 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek. Başvuruların ardından yapılacak sınav sürecinde başarılı olan adaylar, ekim ayında başlayacak olan eğitim programına katılmaya hak kazanacak.