Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılında, Türk milletinin kahramanlık destanını 'Bir Milletin Fedakârlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' temasıyla yad ediyor.

'Bir Milletin Fedakârlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' temasıyla hayata geçecek olan '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' 111. Yıl anma programı ile Çanakkale'de vatanı uğruna canını ortaya koyan bir milletin fedakârlığını ve o fedakârlıkla ebediyen dalgalanan ve dalgalanacak olan bayrağın hürriyetini ifade ediyor. 1915'te ortaya konulan eşsiz direniş yalnızca askerî bir başarı değil; milletin inancı, cesareti, dayanışması, fedakârlığı ve sarsılmaz iradesinin tarihe kazınmış nişanesidir.

'Bir Milletin Fedakârlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' teması, Çanakkale'yi geçilmez kılan zaferin özünü yansıtıyor. Cephede omuz omuza mücadele eden kahramanların gösterdiği fedakârlık; bugün bağımsızlığın ve millî birliğin teminatı olan bayrağın hür dalgalanışında yaşamaya devam ediyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca düzenlenen '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' törenleri, 2018 yılından itibaren her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde, ülke genelinde ortak bir anlayış ve duygu birliği içinde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda; 2018 yılında 'Birileri Var', 2019 yılında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale', 2020 yılında 'Hilal'in Gölgesinde Saklı Abideler', 2021 yılında 'İstiklalden İstikbale Çanakkale', 2022 yılında 'Bir Yanımız Hep Çanakkale', 2023 yılında 'Ruhumuzda Var', 2024 yılında 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale', 2025 yılında ise 'Yüz Onun' temaları belirlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılında 'Bir Milletin Fedakârlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' teması; bir milletin adanmışlığını hür bir bayrağın gölgesinde ebedîleştiren iradenin adıdır. Çanakkale'de var olan o sarsılmaz ruh; dün cephede, bugün her imtihanda aynı vakar, aynı cesaret ve aynı inançla tecelli eden, geçmişten istikbale uzanan diri bir şuurdur. O fedakârlık, toprağa düşen her canla büyüyen bir hürriyet yemini; o bayrak ise bir milletin onurunu, istiklalini ve sarsılmaz birliğini semaya nakşeden ebedî bir nişanedir.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü' anma programı; ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde 18 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.