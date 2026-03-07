Çanakkale'de 2018 yılından bu yana yürütülen 'Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü ve Bertaraf Edilmesi' projesi kapsamında 500 bin adet zirai ilaç ambalajına denk gelen 45 bin kilogram atık bertaraf edildi.

Çanakkale Valiliği öncülüğünde, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018 yılından bu yana yürütülen 'Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü ve Bertaraf Edilmesi' projesi kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından projeye tahsis edilen 3 tonluk çöp toplama aracı ve 26 adet yeni konteyner hizmete alındı. Projeyle bugüne kadar, toplam 355 adet konteyner sisteme dahil edildi. 500 bin adet zirai ilaç ambalajına denk gelen 45 bin kilogram atık bertaraf edilerek; toprağın ve suyun korunması sağlandı.

Proje, Merkez ilçe, Bayramiç, Ezine, Eceabat, Lapseki, Biga ve Çan ilçelerindeki 152 yerleşim biriminde kararlılıkla sürdürülüyor. 2026 yılı itibarıyla Ayvacık ilçesi de projeye dahil edilerek, kapsama alanı Çanakkale il genelinde 8 ilçeye çıkarıldı. Bu çalışma, 2018-2026 yılları arasında Türkiye'de bu alanda kesintisiz uygulanan tek proje olma özelliğini taşıyor.

3 tonluk çöp kamyonu ve 26 konteyner Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ın katılımıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahsis edildi.