Kanada’nın Newfoundland eyaletinin başkenti St. John’s’da 2018 yılında yapımı başlayan ‘Çanakkale Şehitleri Anıtı’ tamamlandı. Açılışı, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda savaşan Karibu Alayları için 2022 yılında diktiği anıt kapsamında Türkiye’de mütekabiliyet esasına göre bu eyalette bir anıt dikilmesi kararı alınmıştı.

Bu çerçevede Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve yürütülmekte olan faaliyetler neticesinde ortaya çıkan ve I.Dünya Savaşında Çanakkale’de hayatını kaybeden Türk askerlerinin aziz hatırasını Türkiye’den binlerce kilometre ötede olan Kanada’da sonsuza kadar yaşatacak Çanakkale Ruhu Anıtı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasarlandı. Karabük’te dökümü gerçekleştirildi. Kısa zaman önce yapımı tamamlanan ve buradan Kanada’ya nakliyesi gerçekleştirilerek açılışı yapılan anıt, üzerinde Çanakkale Şehitler Abidesi ve Türk Bayrağı formlarını taşıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Ülkeler arasındaki bağları güçlendirmede en etkili yollardan birinin kültürel alandaki iletişim olduğunu görmekteyiz. Türkiye ve Kanada arasındaki mütekabiliyet esasına istinaden dikilen bu anıtlar; ülke halklarının kültürel alanlarda iletişim kurmasını sağlayıp barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ile birbirine yaklaşarak dünya barışı için bir platform oluşturacaktır. Bu çerçevede Çanakkale şehitlerinin aziz hatırasını Türkiye’den binlerce kilometre ötede olan Kanada’da sonsuzluğa kadar yaşatacak ve iki ülke toplumları arasında dostluk ilişkilerini pekiştirecek bir anıt yapılmıştır ve açılışı da iki ülke heyetleri ve vatandaşlarının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir” dedi.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kanada Büyükelçisi Esra Demir, Türkiye’nin Kanada Büyükelçiliği Bülent Çankaya, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve protokol üyeleri, Kanada Devleti tarafından ise, Newfoundland ve Labrador Eyalet Valisi Judy Foote, Newfoundland ve Labrador Başbakanı Dr. Andrew Furey, Newfoundland ve Labrador Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı John Hogan, Newfoundland ve Labrador Turizm, Kültür, Sanat Bakanı Steve Crocker, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı John Abbott, Kanada Kraliyet Lejyonu - Newfoundand ve Labrador Komutanlığı Başkanı Gerald Budden, Kraliyet Newfoundland Alayı Komutanı Albay Lawrence Hatfield, St. John’s Şehri Belediye Başkanı Danny Breen ve protokol üyeleri katıldı.