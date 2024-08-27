Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda kahraman Mehmetçiğin 109 yıl önce düşmana geçit vermeyerek ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını kıldığı Seddülbahir Mevkiinde Osmanlı Top mevzileri bulundu.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesiyle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları’nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale Ruhu’nu ve Çanakkale Destanı’nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda devam eden çalışmalar kapsamında, dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları’nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen savaşa ait izler, gün yüzüne çıkıyor. Seddülbahir mevkiinde 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları’nda bölgenin savunması için kullanılan 15 Osmanlı top mevzisi tespit edildi. Alan Başkanlığı tarafından tespit edilen top mevzileri gün yüzüne çıkarılıyor.

Seddülbahir mevkiinde bulunan top mevzilerinde incelemelerde bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale tarihi alan dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 15 adet top mevzisi yani Çanakkale’yi Geçilmez yapan Mehmetçiğin büyük bir destan yazdığı ve kahramanlık örneği sergilemiş olduğu Çanakkale’nin muhafızlığı görevini yapmış top mevzileri gelen ziyaretçiye açık hale getiriliyor. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımızca gelen ziyaretçinin Çanakkale Ruhunu daha iyi idrak etmesi, Çanakkale kahramanlığını daha iyi anlaması için savaş sırasında kullanılmış ve Mehmetçiğin ayak izleri olan, Mehmetçiğin parmak izleri olan top mevzilerini gelen ziyaretçiye açarak buradaki kahramanlığın daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz. Ve bütün herkesi Çanakkale’deki bu büyük işi başarmış Mehmetçiğimizin, kahraman ecdadımızın hatıralarını daha yakından görmeye, Çanakkale Ruhunu daha iyi hissetmeye ve idrak etmeye davet ediyoruz. Çanakkale bu milletin ortak paydası ve ortak değeridir. İşte hemen arkamızda görmüş olduğumuz top mevzilerinde de ecdadın ayak izleri var. Top mermilerinin üzerinde, top arabalarının üzerinde o büyük kahramanların parmak izleri var. Ve savaşın ne kadar büyük olduğunu da buradan daha iyi görebiliyoruz. İşte Mehmetçik, o kahraman Mehmetçik, Çanakkale Boğazı’nı işte bu toplarla geçilmez yaptı” dedi.