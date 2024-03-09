Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan 40 bisikletçi, Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek.

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncı yılı dolayısıyla bu yıl da 40 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşiyor. Çanakkale Zafer Turu için sabahın erken saatlerinde yola çıkan bisikletçiler için düzenlenen törenin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından 2 gün sürecek 18 Mart Zafer Turu başladı. Bisikletçilere bir süre eşlik eden Başkan Akgün, 40 bisikletçiye “yolunuz açık olsun” temennisinde bulundu.

Şehitlikten toprak getirecekler

Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen tur kapsamında Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden yola çıkan bisikletçiler, iki günde 300 kilometre yol kat ederek Çanakkale’ye ulaşmayı planlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Bisiklet Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet İhtisas Kulübü ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Zafer Turu’na katılan bisikletçiler 10 Mart’ta şehitlikleri ziyaret edip aynı gün dönüş yapacak. 40 bisikletçi, Çanakkale ve Gelibolu’dan getirecekleri toprakları, 18 Mart Pazartesi günü düzenlenecek törende Büyükçekmece Çanakkale Anıtı’ndaki ağaçların dibine bırakacak.