Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 27 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi Babakale köyü Akliman mevkiinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, 10 AGT 635 plakalı araç içerisinde organizatör şüphelisi Y.E.C. B.D. ve yabancı uyruklu N.B. ile 23 bidon yaklaşık 660 litre yakıt, 19’u erkek, 3 kadın 5 çocuk olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Yakalanan araç ve yakıt yed-i emine, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.