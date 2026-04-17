Çanakkale'de 'Bitki Reçetesi (B-Reçete) Sistemi' tanıtım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram'ın başkanlığında, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Amfi Salonunda 'Bitki Reçetesi (B-Reçete) Sistemi' tanıtım ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. İlk oturum teknik personel ile gerçekleştirildi. Sektör toplantısının sabah gerçekleştirilen ilk oturumu; Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ile Bitki Sağlığı alanında çalışan teknik personelin katılımı ile yapıldı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ın açılış konuşmasının ardından, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram; B-Reçete sisteminin yapısı, işleyişi ve uygulama sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Sunumun ardından teknik personel ve idarecilerin soruları yanıtlandı. İkinci oturum ise geniş katılımlı sektör paydaşları ile gerçekleştirildi.

Öğleden sonraki ikinci oturuma; Ziraat Odası Başkanları, il ve ilçe müdürlüklerinden teknik personel, oda ve birlik başkanları, kooperatifler, akademisyenler, BKÜ bayi ve uygulayıcıları, reçete yazma yetkisine sahip Ziraat Mühendisleri, Ziraat Fakültesi öğrencileri, üreticiler ve tüm sektör paydaşları katılım sağladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ın 'Çanakkale'de Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı' konulu sunumunun ardından, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Çay açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından Doç. Dr. Yunus Bayram; Bitki Reçete Sistemi kapsamında 'Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik' ile 'Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik' konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantının son bölümünde; B-Reçete Sisteminin uygulama süreci, pilot illerde yürütülen çalışmalar kapsamında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik alınan tedbirler katılımcılara aktarıldı. Sunumların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, katılımcıların B-REÇETE Sistemine ilişkin sorularını yanıtlayarak sistemin muhtemel risklerini ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

B-Reçete sistemi ile: zirai ilaçların kontrollü ve doğru kullanımı sağlanacak, pestisit kalıntıları azaltılacak, üretimde izlenebilirlik artırılacak, tarımda dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan B-Reçete sistemi ile daha güvenli, sürdürülebilir ve verimli bir üretim hedefleniyor.