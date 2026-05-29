Çanakkale'de hizmet veren Veteriner Hekim Anıl Görkem Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları hayvanlara çiğ et verilmemesi konusunda uyardı. Veteriner Hekim Yılmaz, çiğ et tüketiminin bakteri ve bulaş kaynağı oluşturabileceğini belirtti. Hayvanların kurban atıklarında bulunan etleri ve kemikleri tüketmesi durumunda sindirim problemleri yaşayabileceklerine değinerek fark edildiği durumlarda ise en kısa zamanda veterinere başvurmaları gerektiğine dikkat çekti. Veteriner Hekim Yılmaz, kurbandan arta kalan etlerin hayvanlara pişirilerek verilmesi durumunda problem yaşanmayacağını söyledi.

Kurban atıklarının bilinçsizce sokağa atılmaması gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Anıl Görkem Yılmaz, 'Alışkanlık gereği insanlar bilinçsiz bir şekilde kurban artıklarını dışarı atıyorlar. Bu da haliyle sokak hayvanları, kedi ve köpeklerin bunu tüketmesine sebep oluyor. Her şeyden önce bu bir parazit bulaş kaynağı, aynı zamanda bir bakteri bulaş kaynağı. Kendi hayvanlarımıza veya sokak hayvanlarına bu şekilde hastalıklar bulaşabilir. Bu tarz atıkların içerisinde bulunan kemikler yahut diğer cürümler hayvanın sindirim sistemini bozarak bazen geri dönüşümü olmayan vakalara sebep olabiliyor. Kurban artıklarını sokak hayvanlarına ya da kendi hayvanlarımıza bilinçsiz bir şekilde vermemeliyiz. Özellikle çiğ şekilde. Kurban etlerinin artıkları hayvanlarımız için pişirilerek tüketilmeye uygundur. Bu sıra zarfında kemikleri özellikle kullanmamamız gerekiyor. Hayvanların sindirilebilir gıda niteliği olan kendinizin de yiyebileceğiniz şeyleri hayvanlarınıza vermelisiniz' dedi.

Çiğ et tüketimi sonucunda hayvanlarda parazit oluşumu gözlenebileceğini belirten Veteriner Hekim Yılmaz, 'Parazit konusunda toplumda yanlış bir algı sebebiyle kedi köpeklere suçluluk atfediliyor. Bu konuda çalışmalar var. Özellikle çiğ etlerin ve yıkanmamış sebzelerin ciddi oranda bulaş kaynağı olduğu niteliğinde. Kedi köpekler bu çalışmalarda bulaş kaynağı olarak önemsiz atfedilmiş. Yani bizim düşündüğümüz gibi kedi köpekler aslında suçlu değil, aksine çok masumlar. Bizim için hatalı olan şey çiğ etin tüketilmesi, çiğ köfte ve benzeri şekilde yahut doğru düzgün uygun yıkanmamış sebzelerin tüketilmesi. Bununla alakalı toksoplazmanın bulaşığı daha yüksek' diye konuştu.

Hayvanlarda çiğ et tüketimi sonucu oluşan rahatsızlıklarda en kısa zamanda veteriner hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Görkem Yılmaz, 'Biz peki evcil hayvanlarımızı bu konularda nasıl koruyabiliriz Özellikle kurban bayramlarında çok masum olarak iyi niyetli çiğ etleri kendi hayvanlarımıza bir kereden bir şey olmaz adı altında verdiğimiz durumlarda kabızlık, ishal, hazımsızlık ve halsizlik, durgunluk gibi semptomları görebiliyoruz. Böyle durumlarda özellikle işte bayram geçsin gideriz diye vakayı ertelemektense en yakını acil veteriner kliniğine danışmanızı şiddetle öneririm. Geç kalınmış her vaka hayvanın ömründen çalınan bir saat bir gün belki bir ömür olacaktır' ifadelerini kullandı.

Kurban artıklarının sokağa atılaması sonucunda çevre kirliği ve hayvanlarda hastalık oluşacağını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

'Şimdi akıllara tabii biz bunu ne yapacağız sorusu geliyor. Özellikle belediyelerin uygun gördüğü toplama noktalarına bu artık ürünleri teslim edebiliriz. İmkanlarımız dahilinde böyle bir şey yapamıyorsak eğer derin bir çukur kazıp içerisine bu atıkları koyabiliriz. Üzerine hafif kireç döküp kapatarak sokak hayvanları ya da yabani hayvanların bunları tüketmesini engelleyebilirsiniz. Şimdi bu konuda haddime olmayaraktan Diyanet İşleri Başkanlığının kurban artıklarına nasıl davranılacağına yönelik bir genelgesi var. Bu genelge ve fetvaları okuyup takibini sağlarsanız gayet rahat bir şekilde zaten bu bahsettiğim bütün konulara nail olup toplum sağlığını da koruyacak şekilde kurbanınızı rahat bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz. Her şeyden önce çevreye zarar vermememiz zaten din tarafından da öğütlenmekte.'