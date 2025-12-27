Sarıkamış'ta şehit düşen askerler Orhaneli ilçesinde etkinliklerle anıldı.

İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu konferans salonunda anma töreni yapıldı.

Törene, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye başkanı Ali Osman Tayır, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Demirel, geçmiş dönem milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ve protokol katıldı.

Günün anlam ve önemini Prof. Dr. Muammer Demirel Sarıkamış'ta yaşanan anları ve gerçekleri anlatırken vatan uğruna ruhları Şad mekanları cennet olsun dedi. Ardından Faruk Anbarcıoğlu' Sarıkamış'ta binlerce askerin nasıl şehit olduğunu anlatırken, okuduğu şiirle salonda bulunan herkese duygulu anlar yaşattı.

Okul öğrencilerinin oratoryo ile tiyatro Sarıkamış şehitleri konulu gösteri ilgiyle izlenirken büyük alkışlarla şehitler yad edildi.

Orhaneli merkezde düzenlenen yürüyüşe de, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, çok sayıda vatandaş katılırken, ateş yakıldı ve dualar edildi.