Dijital müzik platformu Muud, Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan çalma listelerini kullanıcılarına sundu.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan '14 Şubat'ta Aşk', 'Sevgililer Günü'ne Özel', 'Romantik Bir Akşam Yemeği', 'Aşk Tarifi', ve 'Aşkın Şarkıları' gibi tematik çalma listelerini müzikseverlerle buluşturuyor.

'Aşkın Şarkıları' listesinde efsane parça 'I Will Always Love You', '14 Şubat'ta Aşk' listesinde ise nostaljik esintilerle 'Piece of My Heart' öne çıkıyor. 'Sevgililer Günü'ne Özel'de ise son dönemin en popüler parçalarından 'Aşkın Olayım' ilk sıralarda yerini alıyor.

Muud Weekend

Müzik platformu, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı listelerin yanı sıra 14-15 Şubat'ta ilk kez düzenleyeceği 'Muud Weekend' etkinliğiyle çiftlere hem eğlenceli hem de keşif odaklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Muud ve Zenin Wellness & Meditation iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında uzmanlar tarafından çiftlere frekans ölçümü ve kapsamlı çift analizleri yapılacak. Partnerlerin zihinsel ve duygusal tepkileri değerlendirilerek her çifte özel ilişki profilleri oluşturulacak. Bu analizler doğrultusunda, her çifte özel ilişki profilleri ortaya çıkarılarak ilişkideki uyumlarına dair içgörüler paylaşılacak.