Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alması ve dünya çapında önde gelen destinasyonlar arasında yer alması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8.500 yıllık tarihi mirasa sahip Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi’nin geleceğini değerlendirmek üzere bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıda, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Açık Hava Müzesi’ne destek veren kamu, akademi ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Bursa'da özel sektörün kültürel mirasa sahip çıkmasının önemli olduğunu söyledi. Bir kentin dünyayla sadece ekonomiyle rekabet edemeyeceğini, bilim, kültür ve sanatın da değerli olduğunu belirten Yıldız, "Prof. Dr. Necmi Karul'un liderliğinde Aktopraklık'ta 2000'li yılların başında başlayan kazıda büyük mesafe alındı. Ardından çalışmalara ara verilmiş ve bekletilmiş. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de alana büyük önem veriyor. Başkanımızın talimatıyla tekrar çalışmalar başlatıldı. Misafirhane, kafeterya ve kadın dernekleri yerleşkesi belli bir noktaya geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Arkeofest'in Green Destinations dünya ağına girdiğini de hatırlatan Yıldız, müzeyi tekrar aktif hale getirmek için çaba harcandığını dile getirdi. Müzede birçok etkinliğe ev sahipliği yapıldığını anlatan Yıldız, "8500 yıllık geçmişi olan Aktopraklık'ı yaşatmak için sanayi kuruluşlarıyla yapılan işbirliğini kıymetli buluyorum. Kente değer katmak hepimizin görevidir. Bunu yaparken insan hayatına dokunmak ve kültürel mirasa sahip çıkmak önemli" diye konuştu.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, yürütülen güncel çalışmalar ve Aktopraklık'ın uluslararası sürdürülebilir turizm kriterleri doğrultusunda gerçekleştirdiği Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) başvuru süreci hakkında bilgi verdi. Toplantıda söz alan özel sektör temsilcileri ise kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir bir modelle gelecek kuşaklara aktarılması noktasında iş birliği ve desteklerini ifade etti. Aktopraklık kazılarına uzun yıllar başkanlık yapan Prof. Dr. Necmi Karul ise, açık hava müzesinin bilimsel geçmişini, arkeolojik önemini ve geleceğe yönelik potansiyelini aktardı.

Toplantının sonunda desteklerinden dolayı Hasanağa OSB Başkanı Ömer Faruk Korun, Çevre İnşaat Ticaret ve Sanayi adına Cevdet Yüce, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret adına Ahmet Tuna Şakacı ve Mete Renklidağ, Şahterm Elektrikli Isıtıcılar Sanayi ve Ticaret adına İlknur Zafer, Cdmmobil Elektrikli Araç ve Akıllı Ulaşım Teknolojileri adına Ömer Emre Bayer'e plaket verildi.