Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşayan iki kardeş, Troya Müzesi’ne evlerinin yakınında buldukları Doğu Roma Dönemi’ne ait yüzük mührü bağışladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Demirci köyünde yaşayan Aden Dayangaç ve Doran Dayangaç isimli kardeşler evlerinin yakınında tarihi esere benzettikleri bir mühür buldu. Kardeşlerden Aden, geçen sene müzede gerçekleşen "Takeover Day (Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi)" projesine katıldı. Proje çerçevesinde müzeyi 1 gün boyunca çocuklar yönetti. Aden, evlerinin yakınında bulduğu mührü tarihi eser olabileceğini düşündüğü için ağabeyi Doran ile paylaştı. Ağabeyi Doran’ın desteğiyle müzeye getirilen mührün Doğu Roma Dönemi’ne ait yüzük mührü olduğu anlaşıldı. Mühür yüzüğün üzerinde, Petrus’un Hz. İsa’yı inkarına gönderme yapan horoz figürü bulunuyor.

Troya Müzesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu anlamlı bağışı gururla duyurduklarını belirterek, "Troya Müzesi ailesi olarak bugün çok anlamlı bir bağışı gururla duyuruyoruz. Ayvacık, Demirci köyünden iki pırıl pırıl kardeş, 10 yaşındaki Ümmühan Hatun Ortaokulu öğrencisi Aden Dayangaç ve 14 yaşındaki Ayvacık Fen Lisesi öğrencisi Doran Dayangaç, müzemize Doğu Roma Dönemi’ne ait bir yüzük mühür bağışladı. Mühür yüzüğün üzerinde, Petrus’un Hz. İsa’yı inkarına gönderme yapan horoz figürü bulunmaktadır. Bu anlamlı hikaye, Aden’in geçtiğimiz yıl müzemizde gerçekleşen ’Takeover Day (Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi)’ projesinde bir günlüğüne Troya Müzesi ailesine katılmasıyla başladı. Evlerinin yakınlarında bulduğu bu ilginç nesnenin tarihi bir eser olabileceği şüphesiyle abisi Doran ile paylaşan Aden, abisinin de desteğiyle bu kıymetli hediyeyi müzemize ulaştırmaya karar verdi. Aden ve Doran’ın bu duyarlı ve örnek davranışları, tarihe sahip çıkma bilincinin en güzel göstergesi. Güzel yüreklerinde taşıdıkları bu büyük miras sevgisiyle bizleri derinden etkilediler. Sevgili Aden ve Doran, bu anlamlı bağışınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler gibi bilinçli ve duyarlı gençlerin varlığı, geleceğe olan inancımızı daha da güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.