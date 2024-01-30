Çanakkale İl Özel İdare ekipleri merkez ve 4 ilçenin yüksek kesimlerinde karla kaplanan köy yollarını açık tutmak için 13 ekiple çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu olmadığını belirtti.

Meteorolojinin dün Çanakkale’de fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı Çanakkale merkez ile Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga’nın yüksek kesimlerindeki köylerde etkili olmaya devam ediyor. Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga’nın yüksek kesimlerindeki dağ köyleri beyaz örtüyle kaplanırken, Çanakkale İl Özel İdare ekipleri ise karla kaplanan köy yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Çanakkale-Çan Karayolu üzerindeki Balaban mevkiinde de kar yağışı nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri Çanakkale merkezde 1, Bayramiç’te 3, Biga’da 2, Çan’da 2, Lapseki’de 2 ve Yenice’de 3 olmak üzere toplam 13 ekiple köy yollarını açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu olmadığını belirtti.