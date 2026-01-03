Çanakkale'de gün boyu etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, Çanakkale Boğazı'ndan deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bu gece yarısı Çanakkale'den Eceabat'a saat 03.00 ve 05.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise saat 02.00 ve 04.00'daki seferler iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde lodos fırtınası nedeniyle bugün Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında iptal edilen feribot seferleri yarında devam edecek olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan Çanakkale Boğazı şiddetli lodos fırtınası nedeniyle saat 12.20'den itibaren transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.