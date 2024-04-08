Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı destekleriyle hazırlanan ‘Okuldaki Çiftlik’ projesi kapsamında, Çanakkale Merkez Ömer Mart Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Orman Bölge Müdür Yardımcıları Fazıl Cabaroğlu, Halil Kısacık, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H. İbrahim Büyükgaga, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, teknik personel ve öğrenciler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Mucize Görmek İstersen Bir Tohum Ek" sloganı ile başlayan ‘Okuldaki Çiftlik’ projesiyle; çocuklarımızın tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedeflenmekte. Projeye 2023 yılında Ankara ilinde 4 farklı okulda pilot uygulamayla başlandı. Bu kapsamda 2024 yılında ülke genelinde projeye 28 il daha dahil edilmiş ve bu illerden biri de Çanakkale olarak belirlenmiştir. Projenin uygulanacağı Ömer Mart Ortaokulu bahçesinde kuracağımız sera, kümes ve meyve bahçelerinde gerçekleştireceğimiz uygulamalı eğitimlerle çocuklarımız üretim süreçlerine dahil edilecekler. Böylece geleceğimizin teminatı çocuklarımızın erken dönemde; zihinsel, fiziksel ve duyusal pek çok beceriyi bir arada edinmeleri, doğal eğitim ortamında büyümeleri sağlanacaktır. Çocuklarımızla beraber 60 fidanı toprakla buluşturup dikim işlemlerini gerçekleştireceğiz. Etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile diğer tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Öğrencilerle birlikte, Vali İlhami Aktaş ve protokol üyelerinin meyve fidanlarını dikmeleri, kuş kafeslerini asmalarıyla etkinlik sona erdi.