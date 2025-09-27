Çanakkale’de Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü, Nara Kalesi’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Çanakkale’de Nara Kalesi’nde Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlama programı düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlandı. Günün anlam ve önemine ilişkin sunumun ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın tanıtıcı klibi izlendi. Tören, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu’nun konseriyle sona erdi.

Törene; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve il protokolü katıldı.