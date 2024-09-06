Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Yeniköy köyünde tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta Yeniköy Göletinin de bulunduğu Yeniköy köyünde tarımsal alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bayramiç Orman İşletmesine ait 4 arazöz ve Bayramiç Belediyesine ait itfaiye aracı söndürme çalışmalarına katıldı. Havadan da iki helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi. Bir hektarlık alan yandı. Alevlerin ormana sıçraması engellendi.