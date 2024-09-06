Geçtiğimiz yıl ilk kez yükseldiği 3. Ligde play off’a katılma şansı yakalayan İnegöl Kafkasspor, yenilenmiş kadrosuyla ilk resmi maçına çıkacak.

Başarılı kadroda yer alan oyuncuların neredeyse tamamını üst liglere kaptıran İnegöl temsilcisi, 20 oyuncu transferi gerçekleştirdi.

2. kez takımın başına Hüseyin Yoğurtçu’yu getiren ekip kurduğu genç kadro ile 3. Ligde yine dikkatleri üzerine çekmek istiyor. Hedef ilk maçtan puan veya puanlarla dönmek.

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

3. lig 2. Grubun açılış maçına sahne olacak Nevşehir Belediyespor- İnegöl Kafkasspor maçı 7 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Nevşehir Gazi Stadyumunda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Yılın ilk mücadelesini İstanbul bölgesi hakemleri yönetecek. Maçın orta hakemi Seyfettin Alper Yılmaz, çizgi hakemlerini ise İlyas Samet Yelen ve Recep Tayyip Keleş yapacak.

NEVŞEHİR BLD-İNG. KAFKASSPOR MAÇ CANLI YAYINLANACAK MI?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 3. Lig maçlarının bir kısmı TFF’nin resmi youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor maçına yönelik henüz duyuru yapılmamış olsa da, grupta Cumartesi günü başka bir maç oynanmayacağı için maçın canlı olarak yayınlanması bekleniyor.