Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Polis Gecesine, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, daire müdürleri, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede, Polis Korosu tarafından ‘Derdimiz Vatan, Sevdamız Bayrak’ seslendirildi. ‘Burada Bir Dolap Dönüyor’ tiyatro gösterisi izletildi. Ulusal düzeyde çeşitli sportif branşlarda başarı elde eden Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocuklarına ödül takdim töreni gerçekleştirildi.