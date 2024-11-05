Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çanakkale İl Müdürlüğü tarafından 2024 Emeklikler Yılı kapsamında hazırlanan, ‘Türkiye Yüzyılı Emektarları’ temalı ‘3. Yaş Üniversitesi ve Hayat Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ ile SGK Çanakkale İl Müdürlüğü tarafından 2024 Emeklikler Yılı kapsamında hazırlanan, ‘Türkiye Yüzyılı Emektarları’ temalı ‘3. Yaş Üniversitesi ve Hayat Okulu’ Eğitim Fakültesi’nde başladı. Açılış törenine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, SGK Çanakkale İl Müdürü Hilmi Ercan, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, akademisyenler ile proje kapsamında eğitim alacak 40 emekli katıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, “Üniversitemizdeki 6 farklı akademik birimizin iştikakıyla 3’üncü Yaş Üniversitemizi bugün itibariyle start vereceğiz. Toplam 40 tane yaş almış bireyimizin, büyüğümüzün özetle farklı alanlarda 7 haftalık bir sertifika programına tabi tutulup sonrasında 3’üncü Yaş Eğitim sertifikasını alacaklar. Burada çok geniş bir yelpazemiz var. Bu noktada özellikle Eğitim Fakültesi, Gastronomi ve Spor Bilimleri ile Tıp Fakültesinden gönüllü eğitmenlerimizin yürütmekte olduğu hizmet içi eğitimler ve eğitim paketleri sayesinde daha kaliteli ve nitelikli yaşamı, daha doğrusu sosyalleşme ile birlikte çeşitli faaliyetlere katılacaklar” dedi.

SGK Çanakkale İl Müdürü Hilmi Ercan, “2024 yılının Emekliler Yılı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasıyla birlikte Çalışma Bakanlığımızın koordinasyonunda Çanakkale İl Müdürlüğü olarak Emekliler Yılıyla ilgili faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetler kapsamında emeklerimizin bilgi ve tecrübelerini, potansiyellerini geliştirerek, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak 3’üncü Yaş Üniversitemizle beraber planlamış bulunmaktayız. 3’üncü Yaş Üniversitesi, emeklilerimizin hayat boyu öğrenme duygusuna katkı sağlayacağını düşünüyorum.3’üncü Yaş Üniversitemizin kapsamında gelecek olursak bugün itibarıyla açılışını yaptığımız projede 7 hafta boyunca emeklilerimiz sosyal, sportif ve kültürel yönden gelişimlerini sağlayacak, derslerle akademik hocalarımızdan eğitim alacaklar. Bu eğitimlerin akademik yönü yanı sıra sosyal ve kültürel gelişmelerini ve sanatsal zenginleşmelerine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.