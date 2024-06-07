Çanakkale’nin ve boğazın simgelerinden ’Dur Yolcu’ yazısının bayrak direği, göndere çekilen Türk bayrağının rüzgara karşı direncini artırmak için yenilendi. 55 metre yüksekliğe sahip bayrak direğindeki yenilenen 10x15 metre ebadında olan Türk bayrağı da Çanakkale Boğazı’nın rüzgarıyla dalgalanmaya başladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda şehitlik ve savaş alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor. 109 yıl önce Çanakkale’yi düşmana geçilmez kılan, tarihi destanı Çanakkale Boğazı’nda yedi düvele her seferinde hatırlatan ’Dur Yolcu’ yazısının bulunduğu alandaki bayrak direğinde Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yenileme çalışmasına gidildi. Kentin simgelerinden Kilitbahir köyü sırtlarında, Çanakkale Boğazı’nın en hakim noktasında Yedek Subay Seyran Çebi tarafından yapılan ve Necmettin Halil Onan’a ait şiirin dizelerinin yer aldığı ’Dur Yolcu’ yazısının bayrak direği, göndere çekilen Türk bayrağının rüzgara karşı direncini artırmak için yenilendi. 55 metre yüksekliğe sahip bayrak direğindeki yenilenen 10x15 metre ebadında olan Türk bayrağı da Çanakkale Boğazı’nın rüzgarıyla dalgalanmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarihi Alanımızın sembollerinden ’Dur Yolcu’ başta olmak üzere 30 metreden yüksek tüm bayrak direklerimizin ve göndere çekilen bayraklarımızın rüzgara karşı direncini artırmak için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca çalışmalara başlandı. Tüm zorluklara rağmen titizlikle yürütülen çalışmaların ilki ’Dur Yolcu’ bayrak direğinde tamamlanmasının ve bayrağımızın göndere çekilmesinin ardından sırasıyla Conkbayırı ve Şehitler Abidesi’nin de içinde bulunduğu toplamda 10 adet bayrak direği için de çalışmalara başlandı" denildi.