İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Başıboş Hayvanları Yakalama ve Müdahale” adlı 96 saatlik eğitimi başarıyla tamamladı. Bu kapsamda, belediyenin saha ekipleri bilgilerini güncelleyerek daha donanımlı hale geldi. Eğitim sonunda sertifikalarını Belediye Başkanı Alper Taban'ın elinden alan personeller, İnegöl Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik sunduğu hizmetlerin kalitesini daha da yükseltecek.

96 Saatlik Eğitimle Donanım Arttı

İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen bu eğitim programına 12 belediye personeli katılım gösterdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ve uzmanlar tarafından verilen bu eğitim, toplamda bir ay sürdü. Eğitimin amacı, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde yeni başlayan personellerin sertifikalandırılması ve mevcut personellerin bilgilerini güncelleyerek, sokak hayvanlarına en etkili ve güvenli şekilde müdahale edebilme kapasitelerini artırmaktı. Böylece, sokak hayvanlarına yapılan müdahaleler hem halkın güvenliğini hem de hayvanların zarar görmemesini sağlayacak şekilde iyileştirildi.

İnegöl Belediyesi'nden Profesyonel Hizmet

Sertifika töreni, İnegöl Belediyesi'nin Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde düzenlendi. Burada konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, başıboş ve sahipsiz hayvanların yakalanması ve tedavisine yönelik bu önemli eğitimi başarıyla tamamlayan personelleri tebrik etti. Ayrıca, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Bu merkezde sokakta yaralanan hayvanlar rehabilite ediliyor, kısırlaştırma operasyonları yapılıyor ve bakımları gerçekleştiriliyor. 2024 yılının ilk beş ayında yaklaşık 2 bin hayvan bu merkezde tedavi edildi" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Gelişim Sürekli Devam Ediyor

Başkan Taban, konuşmasında belediyenin sadece sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri değil, aynı zamanda personel eğitimine verdiği önemi de vurguladı. Kurum içi eğitimlerle personelin sürekli olarak gelişimini desteklediklerini belirten Taban, "Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen bu program sayesinde 12 çalışanımız daha profesyonel hale gelerek sertifikalarını aldı. Amacımız, yaptığımız her işi en doğru ve verimli şekilde gerçekleştirmek. Vatandaşlarımızı da Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.