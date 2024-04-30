Geçen yıl Güney Afrika ihracatını önceki yıla göre 11 kat artıran CANiK, yeni başarılara imza atmak üzere en gözde ürünlerini burada vitrine çıkardı. CANiK TTI Combat ürününü HuntEX’te Güney Afrika pazarı için gözler önüne serdi.

Dünyanın bir uçtan diğer ucuna en büyük savunma, avcılık ve atıcılık fuarlarında etkinliğini devam ettiren CANiK, son olarak Güney Afrika’daki HuntEX fuarında yer aldı. Geçen yıl Güney Afrika ihracatını önceki yıla göre 11 kat artıran CANiK, yeni başarılara imza atmak üzere en gözde ürünlerini burada vitrine çıkardı. HuntEX’te ABD ve Almanya’nın ardından CANiK TTI Combat’ın Güney Afrika lansmanı gerçekleşirken, Dünya şampiyonu olan Güney Afrika Cumhuriyeti Milli Rugby Takımı’na özel limitli sayıda üretilen RUGBY SFT tabancası da fuarda dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

CANiK, ABD, Suudi Arabistan ve Almanya’nın ardından Güney Afrika’da da hafif silah pazarına yön vermeye devam ediyor. Güney Afrika Midrand’da 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avcılık ve Atıcılık Fuarı HuntEX’e katılan CANiK, en yeni ve inovatif ürünlerini burada sergiledi. CANiK, en güçlü olduğu pazarlardan biri olan Güney Afrika’da, geçtiğimiz yıl satış rakamlarını 2022 yılına göre 11 kat artırarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Bu sene de rakamı daha da yukarılara çıkarmak amacıyla çalışmalarına devam eden CANiK, ABD ve Avrupa lansmanlarını gerçekleştirdiği CANiK TTI Combat ürününü HuntEX’te Güney Afrika pazarı için vitrine çıkardı. Yine CANiK tarafından özel olarak Güney Afrika Milli Rugby Takımı için tasarlanan RUGBY SFT tabancası da fuarda öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

“Her yıl daha da büyüyen bir ilgi ile karşılanıyoruz”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “CANiK olarak domine ettiğimiz pazarlardaki etkinliğimizi en yeni ve inovatif ürünlerimizle daha da artırıyoruz. Son bir yılda, Güney Afrika’daki sistematik pazarlama faaliyetlerimiz sayesinde, satış rakamlarında önceki yıllara göre büyük oranlarda artış kaydettik. Geçtiğimiz yıl, bunun daha bir başlangıç olduğunu, ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir ekibimiz olduğunu söylemiştik. Bu söylediklerimizi, elde ettiğimiz sonuçlarla kanıtlamış olduk. İş birliklerine ve yoğun tanıtım faaliyetlerine devam ediyoruz. Burada her yıl daha da büyüyen bir ilgi ile karşılanıyoruz. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ihracatına katkı sunmaya ve Türkiye’yi yurtdışında başarıyla temsil ederek gücümüzü katlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Samsun Yurt Savunma

Samsun Yurt Savunma (SYS) Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık‘ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 20 bin metrekare kapalı alanda kurulu dört tesisinde 950 çalışanı ile üretimini sürdürüyor,