Cerrah mahallesinde meydana gelen olayda bunalıma giren genç, kendini asarak canına kıydı.

Olay Cerrah Mahallesinde bir evde meydana geldi.

Bir süredir psikolojik tedavi gören 37 yaşındaki Murat C., evde ailesinin olmadığı anda intihar karaı aldı. Genç, iple kendini asarak canına kıydı. Eve gelen ailesi kahreden görüntüyü görünce büyük üzüntü yaşadılar. Olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.