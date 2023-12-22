Oğlu Mevlüt Ozan’ın kaybolmasından eşi Mehmet Atlar’ı sorumlu tutan acılı anne, eşinin daha önce de oğlunu yaraladığını söyledi. Anne Ayşe Atarl’ı Müge Anlı’dan çocuğunun bulunması için yardım istedi.

2012 yılında Karaman'da kaybolan 20 yaşındaki oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ı arayan Ayşe Atlar'ı Müge Anlı’ya başvurdu. 11 yıldır evladından haber alamayan acılı anne oğlunun öldürülmüş olabileceğini belirtip eşi Mehmet Atlar'dan şüphelendiğini itiraf etti.

Çiftin kızları ise "Annemi boğuyordu. 'Mevlüt'ü mahkemenin kapısında indiririz!' dediğini duydum." İfadelerini kullandı. Mehmet Atlar'ın sarf ettiği cinayete gelecek sözleri itiraf olarak yorumlanırken bu durumu ihbar kabul edildi.

"BEN EVLADIMI ARAMAM!" SÖZLERİ İHBAR KABUL EDİLDİ

Eşinin her gün alkol aldığını ve dövdüğünü söyleyen Ayşe Tatar, yaşadığı zorlu süreci anlattı. İddiaların odağında olan Mehmet Bey ise canlı yayına bağlandı. "Ben evladımı aramam" sözleriyle izleyenleri şaşırttı.

Kendisine iftira atıldığını söyleyen baba Mehmet Atlar "Eşime ve çocuklarıma bir fiske bile vurmadım!" dedi.

"ANNEMİ BOĞUYORDU!"

Çiftin kızları Ümmiye" Annemi boğuyordu. 'Mevlüt'ü mahkemenin kapısında indiririz!' dediğini duydum. "

Babasının "Mevlüt'ün diz kapaklarını kıracağım, ahıra bağlayıp orada bakacağım" dediğini söyleyen Ümmiye'nin sözleri sonrası Müge Anlı, "Siz çok iyi baba olsanız niye size karşı olsunlar!" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı’nın programında baba Mehmet Atlar'ın söylediği cinayete gelecek ifadeleri itiraf olarak yorumlandı. Yayını ihbar kabul eden Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.