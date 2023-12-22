1. Angora (Ankara) Tavşanı

Angora Tavşanı, Ankara’dan tüm dünyaya yayılmış ve safkan bir tavşan cinsidir. Şekil olarak elektrik çarpmış bir kediye veya yüzü olan bir pamuk topuna benziyor. Bu tavşanın birden fazla cinsi var ve Fransız kraliyet ailesinde çok popülerdi.

2. Dumbo Ahtapotu

Bu küçük adam okyanusun oldukça derinlerinde yaşıyor, derin derken 7000 metre derinliği kastediyoruz… Yüzmek için kulaklarını kullanan bu küçük şey, kurbanlarını bir bütün olarak yutmaya alışık olmasına rağmen çok tatlı biri. Endişelenmeyin, en fazla 20 santimetrelik bir uzunluğa ulaşabiliyor. Bilim insanları onun hakkında çok fazla şey bilmiyor.

3. Blobfish

Evrim bazen çirkin yaratıkları karşımıza çıkarabiliyor, bunun en büyük temsilcilerinden biriyse blobfish… Şekline bakarak blobfish’in hızlı bir yüzücü olmadığını tahmin edebilirsiniz, vücut dokusu sudan daha yoğun olduğu için yüzmek için herhangi bir gayret göstermesi gerekmiyor. Peki, bu canlı nasıl ayakta kalıyor? Lezzetli olmayarak!

4. Kakapo

Kakapo, dünyanın en büyük papağanıdır. Yeni Zelanda’da yaşayan bu kuşun özellikleri arasında: tuhaf kokması, köpek gibi havlaması, iri yapısı ve geceleri ayakta olması bulunuyor.

5. Olm (Mağara Semenderi)

Soru: Ön ayaklarında üç parmağı ve arka ayaklarında iki parmağı olan, soluk insan derisine benzer yapısı ve gözleri kör olan, 100 yaşına kadar yaşayan (bazıları sadece 60 diyor), mağaralarda yaşayan ve on yıl bir şey yemeden yaşayabilen şey nedir?

Cevap: Tüm bu ipuçlarından (ve alt başlıktan) tahmin etmeliydiniz… Olm.

6. Mata-mata Kaplumbağası

Bu, Güney Amerika yaşayan bir tatlı su kaplumbağası… Bir tankı andırdığı için listemize koymadan geçemedik. Mata-mata kaplumbağasının kabuğu kurşungeçirmez, yanmaz, radyasyona dayanıklı ve oldukça sert bir yapıya sahip. Tüm bu özellikleri hem renginden ötürü kamuflaj becerisi, hem de dayanıklılığından ötürü ona ciddi bir koruma sağlıyor.