Ankara'da yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi kulisler hareketleniyor. Son olarak ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, milliyetçi kanatta önemli bir isim, yeni bir parti kurma hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayın sırasında "milliyetçi cenahta yine hareketler var" diyerek, MHP eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun ve beraberindeki kişilerin parti kurma çalışmalarına başladığını duyurdu.

Saymaz, ayrıca Nihat Genç'in liderliğindeki 'Veryansın' çevresi olarak bilinen bir grubun da "Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi" adında yeni bir oluşum içinde yer aldığını belirtti. Bu oluşumun henüz resmi bir parti olarak tanımlanamayacak aşamada olduğunu, ancak ilerleyen süreçte parti haline gelebileceğini ifade etti. İsmail Saymaz, kulislerde konuşulan yeni oluşumlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Milliyetçi kesimde yeniden hareketlenmeler yaşanıyor. Henüz tam olarak netlik kazanmamış durumdalar, ancak Yusuf Halaçoğlu ve beraberindeki isimler, yeni bir milliyetçi parti kurma çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca, parti aşamasına gelmemiş olsa da, 'Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi' olarak bilinen bir başka grup da var. Nihat Genç'in liderlik ettiği bu hareket, Erdem Atay ve birçok bilim insanı, işadamı, öğrenci, hukukçu, mimar ve turizmci tarafından destekleniyor. Henüz gelecekte ne olacağını kestirmek zor, ancak bu grup da milliyetçi ve cumhuriyetçi bir alternatif olarak değerlendiriliyor."