Fiziki altına talebin artmasıyla birlikte vatandaşları sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı korumak amacıyla Darphane yeni bir güvenlik uygulamasını devreye aldı. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında başlayan karekod sistemi sayesinde altının üreticisi, üretim tarihi ve gerçekliği anlık olarak kontrol edilebilecek.

Uzman isim, "Gram altın, paketli diye tabir ettiğimiz şu şekilde... Her yerden paketli altın alınmaz" uyarısında bulunarak, geleneksel alışkanlıkların değiştiğini belirtti. Uzman isim ayrıca, "Devletimiz sahteciliğin önüne geçmek için bugüne kadar bulunmuş en güvenilir sistem olan KMTS'yi uygulamaya koydu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyeti’nin geçtiğimiz aylarda düzenlediği ve 7 sanığın 73 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı sahte altın operasyonları, piyasadaki riskin boyutunu ortaya koymuştu. Kuyumcuların çeşitli yöntemlerle mücadele ettiği sahtecilik vakalarının, KMTS sistemiyle büyük ölçüde önüne geçilmesi hedefleniyor.

"DEVLET KONTROLÜ ALTINDA OLUYOR"

Sistemin işleyişini anlatan uzman isim, "Üretilen altınların devlet tarafından verilmiş sticker'la üretim aşamasında üretilen altınlara kodlanması şekliyle güvence verilmesi anlamına geliyor" dedi. Rafinerilerin bastığı karekodlardan farklı olarak Darphane bandrolünün kopyalanamayacağını vurgulayan uzman isim, "Üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında oluyor" bilgisini verdi.

CEP TELEFONUYLA ANLIK SORGULANABİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aplikasyonu sayesinde iki aşamalı doğrulama yapılabileceğini belirten uzman isim, "Hazine Bakanlığı'nın aplikasyonuyla müşterilerimiz mesela telefonlarından gelecek bu barkodu okuttuğu zaman sahte olmadığına dair gönül rahatlığıyla bir alışveriş sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. Bu güvenli alışveriş ortamına vurgu yapan Bir Vatandaş, "Bütün kuyumcularda olmasını temenni ederim. Daha güvenli alışveriş, güvenerek alabileceğimiz bir sistem, en azından düşünmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

A Haber'de yer alan habere göre Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen Darphane barkodlu altınlar piyasada yerini alırken, bir vatandaş süreci, "Gönül rahatlığıyla alabiliriz artık" sözleriyle özetledi.