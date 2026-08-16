2026-2027 sezonuna güçlü bir başlangıç hedefleyen Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olarak taraftarını üzdü. Başkentte alınan bu yenilgiyle birlikte sarı-lacivertlilerin uzun süredir devam eden bazı rekor serileri de sona erdi.

İSMAİL KARTAL'IN REKOR SERİLERİ BİTTİ

Fenerbahçe’nin 2-1’lik mağlubiyetiyle birlikte İsmail Kartal’ın Süper Lig’deki 27 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Tecrübeli teknik adamın deplasmanda sürdürdüğü 33 maçlık namağlup seri de Ankara’da son buldu. Sarı-lacivertliler ayrıca 10 yıl sonra ilk kez bir Süper Lig sezonunun açılış haftasını yenilgiyle tamamladı.

"FENERBAHÇE'NİN TÜRK FUTBOLCULARI İYİ DEĞİL"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’nin yerli oyuncu kadrosu ve transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Sarı-lacivertli ekipteki Türk futbolcuların yeterli seviyede olmadığını savunan Çelikler, şu ifadeleri kullandı: "Kardeşim, Fenerbahçe'nin kabul etmesi gereken bir gerçek var. Fenerbahçe'nin Türk futbolcuları iyi değil. Dün Galatasaray maçında Barış Alper'i falan görüyorsunuz. Bu Türk futbolcuları iyi olsaydı Dünya Kupası'nda sıfırıncı olmazlardı. Türk Milli Takımı'nı da belli bir yere getiren futbolcular genellikle uluslararası futbolcularımız."

"VEDAT'I GERİ ALDILAR, SAVUNMAYI UNUTTULAR"

Eleştirilerini sürdüren Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe futbol şubesine de sert sözlerle yüklendi. Takımın asıl probleminin savunma hattında olduğunu savunan Çelikler, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'nin problemi hücumda değil. Fenerbahçe gitti, yemedi içmedi, birinci transferini 17 milyon Euro'ya gençken sattığı Vedat Muriqi'i 15,5 milyon Euro'ya geri alarak yaptı. Fenerbahçe futbol şubesi; Aziz Yıldırım, Cihan Kamer, Oğuz Çetin, İsmail Kartal... Bu dörtlü şu ana kadar 'Başarılı bir transfer dönemi geçirdik' demesinler. Çünkü bütün hamlelerini hücuma yaptılar. Halbuki Fenerbahçe'nin savunmaya takviyeye ihtiyacı var. Geçen sene de savunmaya takviyeye ihtiyacı vardı."