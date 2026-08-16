2021 yılında MasterChef Türkiye’de şampiyonluğa ulaşmasının ardından çeşitli programlarla adını duyuran Şef Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz’da İstanbul’daki evinin önünde ölü bulundu. “Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Kaşıkçı’nın ölüm sebebine ilişkin detaylar da belli oldu.
İLK İNCELEME TAMAMLANDI
Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası soruşturma başlatılmıştı. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cansız beden üzerinde yapılan incelemelerde Eren Kaşıkçı'nın yaklaşık 14 ila 15 saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?
Sözcü’nün haberine göre, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ön otopsi raporunda Eren Kaşıkçı’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın ise nihai Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya eklenmesinin ardından kısa sürede tamamlanması bekleniyor.