Emekli maaşlarına yönelik olası artışlar ve bayram ikramiyelerindeki gelişmelerle ilgili olarak Gazeteci Cem Küçük'ün programında önemli açıklamalarda bulunuldu. Bayram ikramiyelerinde yapılan 3 bin liralık zamın ardından, gelecek dönemde emekli maaşlarına yönelik artış olasılığı da değerlendiriliyor.

Canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emekli maaşlarına ek zamlar yapma sözü vermesi ve beklentilere yanıt vermesi, yükselen kira ve market fiyatları karşısında emeklilere yönelik yeni zam beklentilerini gündeme getirdi. Hükümetin, 31 Mart seçimlerinde emeklilerden gelebilecek potansiyel tepkileri önlemek amacıyla ek zam ve bayram ikramiyelerinde artış için hazırlık yaptığı iddia ediliyor. Bu konuda bir teklifin seçimden hemen sonraki günlerde gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Programda konuşulanlara göre, emeklilere yönelik ek zam olasılığı masada. TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, canlı yayında ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu ifade etti. Hükümetin, emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek amacıyla çaba gösterdiği belirtiliyor. Yaprak Hırka Yıldız, Ramazan Bayramı'na yönelik ikramiyelerin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirterek, bu nedenle bayram ikramiyelerine öncesinde bir miktar artış olabileceğini ifade etti.

Yıldız, ayrıca "31 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlayan EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerini alabileceklerini, ancak 31 Mart'tan sonraki başvuruların artık Kurban Bayramı ikramiyesine hak kazandıracağını" söyledi. Yıldız, Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 15 Haziran'a kadar hesaplara yatırılacağını ekledi.