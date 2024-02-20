Bursa’nın İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30’da Bursa-Ankara kara yolu Çitli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ankara’nın Polatlı ilçesinden Bursa’ya gitmek üzere yolan çıkan sürücü Engin Ozok (31) yönetimindeki 06 CBB 429 plakalı otomobil, Çitli Mahallesi’nden kara yoluna çıkış yapan sürücü Ahmet Ferik (43) yönetimindeki 16 BCL 133 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken 06 CBB 429 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile 06 CBB 429 plakalı otomobildeki yolcular Cemre Ezel B. (18), Emirhan B. (13) ve Belgin B. (38) yaralandı. Kaza yerine 112 ekipleri, jandarma, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Cemre Ezel B.’nin kanseri bugünkü tedavisinden yenmesi sonucu, kutlamak için Bursa’ya ailesiyle gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.