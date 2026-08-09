Kaza, Yeni Mahalle Sahara Sokak ile Çetin Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sahara Sokak üzerinde seyir halinde olan Rafail M. (19) yönetimindeki motosiklet ile kavşakta seyir halinde bulunan Yakup O. (26) yönetimindeki 16 M 06097 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Rafail M. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralının sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.