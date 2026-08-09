Elektrik çarpması hissi oluşturan ağrılar nedeniyle hastalar günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanırken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı’nda uygulanan girişimsel tedaviler ilaç tedavisinden sonuç alamayan hastalara umut oluyor.

Yüz bölgesinin his ve ağrı duyusunu taşıyan trigeminal siniri etkileyen ve "trigeminal nevralji" olarak bilinen hastalık, hastaların hayatını adeta kâbusa çeviriyor. Şiddetli yüz ağrıları nedeniyle birçok hasta uzun süre farklı branşlarda çare arıyor, kapı kapı doktor dolaşıyor. OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı’nda uygulanan girişimsel tedaviler ise ilaçlardan fayda görmeyen hastalara umut oluyor. Algoloji Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Fatih Özkan ile Doç. Dr. Mustafa Kurçaloğlu tarafından uygulanan girişimsel yöntemlerle, trigeminal nevralji başta olmak üzere çeşitli nevralji hastalıklarında başarılı sonuçlar elde ediliyor.

"Çok şiddetli ağrılara yol açabilir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Özkan, "Trigeminal sinir üç ana dala ayrılarak alın, burun-üst çene ve çene bölgesinin duyusunu taşır. Bu sinir herhangi bir nedenle ya da bazen hiçbir neden saptanamadan etkilenebilir ve çok şiddetli ağrılara yol açabilir. Ağrıların nedeni beyin tümörü, sinire damar basısı veya kitlesel bir lezyon olabileceği gibi herhangi bir neden gösterilemeden de ortaya çıkabilir" dedi.

"Bu ağrılar bazen hayatı öz kıyıma kadar götürebiliyor"

Trigeminal nevraljinin en önemli özelliğinin dayanılmaz ağrılar olduğuna dikkat çeken Özkan, "Bu ağrıların en büyük özelliği dayanılmaz olmalarıdır. Bunun acısını çeken insanlar çok büyük sıkıntıya girerler. Çok şiddetli ağrı duyarlar. Çok yüksek voltajda elektrik çarpması yaşıyor gibi olduklarını ifade ederler. Hayattan koparlar. Yiyemezler, içemezler, yüzlerini yıkayamazlar. Ağızlarına su bile götüremezler. Biz bu ağrıları araştırırız. İlaç tedavisini birçok bölüm uygulayabilir. Bizler, nörologlar ve beyin-sinir cerrahları da bu tedaviyi yapabiliriz. İşin çaresini bulamadığınız, işin içinden çıkamadığınız zaman artık girişimsel tedaviler vardır" diye konuştu.

"Hastalarımızın bu ağrılardan kurtulmalarını sağlıyoruz"

Hastalarda öncelikle ilaç tedavilerinin denendiğini belirten Özkan, "Eğer beyin içerisinde çekilen filmlerde bir neden gösteriliyorsa, bunun ortadan kalkması mümkün değildir. Bir neden gösteriliyorsa, bu sinirin bir şekilde etkisiz hâle getirilmesi gerekir. Bazen hayatı öz kıyıma kadar götürebilecek bu ağrılar için biz, sinirin yüzdeki ilk noktasından başlayarak beyin içerisindeki köküne kadar çeşitli uygulamalarla bu ağrıyan bölgenin sinirini etkisiz hâle getiriyoruz. Biz bu uygulamayı üniversitemizde çok ciddi sayıda hastaya başarıyla uyguluyoruz. Çok sayıda hastamız var. Önemli oranda başarı sağlıyoruz. Hastalarımızın bu ağrılardan kurtulmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Üzücü olan ise birçok hastanın bu tedavi seçeneklerinden haberdar olmaması"

OMÜ’de bu tedavileri uzun süredir başarıyla uyguladıklarını ifade eden Prof. Dr. Fatih Özkan, "Çok sayıda hastamız var ve önemli oranda başarı sağlıyoruz. Hastalarımızı bu dayanılmaz ağrılardan kurtarıyoruz. Üzücü olan ise birçok hastanın bu tedavi seçeneklerinden haberdar olmaması. Bu nedenle farklı yöntemler arayarak zaman kaybediyorlar. Oysa başta trigeminal nevralji olmak üzere birçok nevralji hastalığında ilaç ve girişimsel tedavilerle hastalarımızı rahatlatabiliyoruz" ifadelerini kullandı.