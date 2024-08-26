Türkiye'de trafiğe kayıtlı 8 milyon araç için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş yapılacak. Araçlara dijital etiket olarak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale geliyor. Bu düzenlemeyle, akaryakıt sektöründeki vergi kayıplarının önlenmesi ve cari açığın azaltılması hedefleniyor. TTB takılması için son tarih 31 Aralık 2024.

Yerli üretim özelliği taşıyan UTTS, döviz çıkışını engelleyerek cari açığı azaltacak ve akaryakıt vergi kayıplarını önleyecek. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, UTTS'nin yerli yazılım ve donanımlardan oluştuğunu, bilgi güvenliğine katkıda bulunacağını ve istihdamı destekleyeceğini belirtti. 2025 itibarıyla UTTS uygulanmaya başlanacak.

UTTS'nin altyapısının tamamen yerli olarak tasarlandığı ve veri merkezlerinde saklanacağı vurgulandı. Sistemle, akaryakıt alımında plaka bilgilerinin otomatik olarak sisteme aktarılması sağlanarak vergi kayıplarının önüne geçilecek.

Mevcut durumda yaklaşık 8 milyon taşıttan 5,5 milyonu TTS programlarına üye değilken, UTTS altyapısıyla tüm araçlar 13 bin akaryakıt istasyonundan TTS hizmetlerinden yararlanabilecek.