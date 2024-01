Carl Sagan; Cosmos belgeselinin hem yazarı hem sunucusu, Soluk Mavi Nokta‘nın arkasındaki beyin, bilimi sevdiren kitaplar yazan bir yazar ve 20. yüzyılın en büyük filozoflarından birisi.

Time dergisi tarafından “Amerika’nın en etkili bilim satıcısı” olarak adlandırılan gökbilimci Carl Sagan, kariyerinin çoğunu teknik bilimsel açıklamaları halk tarafından kolayca sindirilebilecek bir şeye çevirmekle geçirdi. Doğal bir öğretmen olarak Sagan, insanları sadece sınıf dersleri ile değil, röportajlar ve televizyon programları aracılığıyla da eğitti. 13 bölümlük TV dizisi “Cosmos“, 60’tan fazla ülkede 600 milyondan fazla insan tarafından izlendi. Hatta gösteri o kadar popülerdi ki, 2005 yılında televizyona geri döndü.

İçindekiler

Carl Sagan Kimdir? Kısaca Hayatı

Carl Edward Sagan, 9 Kasım 1934’te Brooklyn/New York’ta doğdu. 1960 yılında yani 26 yaşındayken Chicago Üniversitesi’nde astronomi ve astrofizik dalında doktora eğitimi aldı.

Doktora sonrası çalışmalarını tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi’nde ders verdi. Bu okul 1968’de Sagan’a görev statüsü vermeyi reddettiğinde, New York’taki Cornell Üniversitesi’nde Gezegen Çalışmaları Laboratuvarı müdürü ve “Radyo Fiziği ve Uzay Araştırmaları Merkezi’nin” yardımcı direktörü olarak görev yaptı.

Nadir kemik iliği hastalığı olan miyelodisplazi teşhisi konan Sagan, hayatı boyunca üç kemik iliği nakli geçirdi. Hastalığın komplikasyonları nedeniyle, 20 Aralık 1996’da 62 yaşında ölüm nedeni olan zatürreye yakalandı.

Carl Sagan’ın tanrı inancı hakkında ateist mi, dindar mı yoksa agnostik mi gibi çok fazla soru olsa da, ne yazıkki bu sorunun cevabını ondan başka kimse bilmiyor.

Carl Sagan Bilimi İlginç Kılıyor

Sagan en çok sıradan insanlarla kurduğu bilimsel iletişimiyle tanınmasına rağmen, aynı zamanda bilime birçok önemli katkı da yaptı.

Sagan yüksekokuldayken, birçok bilim adamı Venüs gezegeninin Dünya’ya benzer olduğunu düşünüyordu. Doktora araştırmasının bir parçası olarak Sagan, Venüs’ün atmosferi için daha önce şüphelenilenden daha yüksek bir sıcaklık ortaya çıkaran ilk sera modelini hesapladı. Bununla yetinmeyip daha sonra, Mars’taki toz fırtınalarının o gezegende gözlemlenen mevsimsel değişikliklere neden olduğunu öne sürdü ve ayrıca Jüpiter’in atmosferinin organik kimyası üzerine bir dizi makale yazdı.

NASA’nın bir danışmanı olarak Sagan, Mariner 2’nin Venüs’e, Mariner 9 ve Viking’in Mars’a, Voyager sisteminin dış güneş sistemine ve Galileo’nun Jüpiter’e olan görevinin tasarlanmasına ve yönetilmesine yardımcı oldu. Ayrıca Ay gezilerinden önce astronotlara da kısa süreliğine yardım etti.

Sagan, iki yeni bilimsel disiplinin temelini atmaya yardımcı oldu: gezegen bilimi ve exobiyoloji veya halk arasındaki adıyla: diğer gezegenlerde potansiyel yaşamın incelenmesi. Halkı uzay araştırmalarına ilham vermeye ve dahil etmeye adanmış bir organizasyon olan The Planetary Society’nin kurucu ortağı ve ilk başkanı olarak görev yaptı. Ve tabi bunların ardından da mütevelli olarak görev yaptığı Dünya Dışı İstihbarat Araştırma (SETİ) Enstitüsü’nü tanıttı.

Ancak Sagan, bir araştırmacı olmaktan daha çok bilimsel bir eğitimci olarak görünürdü. Bilimsel kavramları, halkın kolayca anlayabileceği açıklamalara dönüştürürken, onlarla konuşmaktan kaçınma konusunda yetenekliydi. Yüzlerce popüler makale ve iki düzineden fazla kitap yazdı ve sık sık Time dergisinde yer aldı. Hatta 20 Ekim 1980’de Time dergisi kapağına bile çıktı.

Gökbilimciler Yervant Terzian ve Virginia Trimble, Amerikan Astronomi Topluluğu’nun Sagan için yayımladığı ölüm ilanında “Carl, hem gezegensel araştırma topluluğunda hem de bilim iletişimi ve bilim politikasının daha büyük dünyalarında ayaklarını sıkıca tuttu,” diye yazdı.

Soluk Mavi Noktadaki (Pale Blue Dot) Hayat

1977’de Carl Sagan, yazar ve sunucu olarak tasarladığı “Cosmos: A Personal Voyage” adlı televizyon dizisi üzerinde çalışmaya başladı. İlk gösteri Ekim 1980’de Public Broadcasting Service’te yayınlandı. Yeni bölümler ve tekrar gösterimler arasında, gösteri yayınlandıktan sonra yaklaşık on yıl ABD kamu televizyonunda en çok izlenen dizi olmuştu. Gösteri bir Emmy ve Peabody ödülü kazandı ve dünya çapında yayınlandı. Sagan’ın aynı adlı kitabı (Random House, 2013) 70 hafta boyunca The New York Times’ın en çok satanlar listesinde kaldı ve o dönemde İngilizce dilinde yayınlanan en çok satan bilim kitabı oldu.

Carl Sagan, kendi yazıp yönettiği TV şovları ile yetinmeyerek “Kozmos” a ek olarak “Johnny Carson The Tonight Show” a 26 kez konuk oldu.

Sagan’ın isteği üzerine NASA, Voyager 1 uzay aracına kamerasını Dünya üzerinde çevirmesini emretti ve şimdiye kadar Dünya’nın uzaydan çekilmiş en ünlü resimlerinden biri olan “Soluk Mavi Nokta” olarak bilinen görüntün ortaya çıkmasını sağladı.

Carl Sagan Kitapları ve Sözleri

“Tıp ve tarımdaki gelişmeler, tarihteki tüm savaşlarda kaybedilenden çok daha fazla hayat kurtardı.”– “Carl Sagan: Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı” (Ballantine Books, 1997)

“Bu evreni bizimle paylaşan başka varlıkların da olduğuna dair bir bulgunun önemi kesinlikle olağanüstü olurdu. Bu insanlık tarihinde çığır açan bir olay olurdu.”

“Bilimin merkezinde, görünüşte birbiriyle çelişen iki tutum arasında temel bir denge vardır – ne kadar tuhaf veya mantıksız olursa olsun yeni fikirlere açıklık ve eski ve yeni tüm fikirlerin en acımasız şüpheci incelemesi. Bu ne kadar derin. gerçekler derin saçmalıklardan anlaşılır. “– “Carl Sagan: Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı pdf” (Ballantine, Carl Sagan Books, 1997)

“Her çocuk doğuştan bir bilim insanı olarak başlar ve sonra onu yeneriz. Birkaçı, harikulade bilim merakı ve coşkusuyla sisteme sızar.”– Psychology Today dergisinde röportaj (Ocak 1996)

“Kendim için, bilinmeyen ve aynı zamanda bilinebilecek çok şeyi içeren bir evreni seviyorum. Her şeyin bilindiği bir evren, bazı zayıf fikirli ilahiyatçıların cenneti kadar sıkıcı ve durgun ve sıkıcı olurdu. . Bilinemez bir evren, düşünen bir varlık için uygun bir yer değildir. Bizim için ideal evren, içinde yaşadığımız evrene çok benzer. Ve tahmin ederim ki bu pek de bir tesadüf değildir. “– “Evreni Bilebilir miyiz?” M. Gardner (ed. 42), “The Sacred Beetle and Other Great Essays in Science” (Plume, 1986)

“Pek çok bilim adamında, mucizenin şüpheciliğe oranı zamanla azalır. Bu, bazı alanlarda – matematik, fizik ve diğer bazı alanlarda – büyük keşiflerin neredeyse tamamen gençler tarafından yapıldığı gerçeğiyle bağlantılı olabilir.”– Psychology Today dergisinde röportaj (Ocak 1996).

“Bazen bilim adamlarının romantik olmadıkları söylenir, bu tutkularının dünyayı güzellik ve gizemden mahrum bıraktığı söylenir. Ama dünyanın gerçekte nasıl çalıştığını anlamak heyecan verici değil mi – bu beyaz ışık renklerden yapılmıştır, bu renk yoldur ışığın dalga boylarını, şeffaf havanın ışığı yansıttığını, bunu yaparken dalgalar arasında ayrım yaptığını ve gün batımının kırmızı olması nedeniyle gökyüzünün mavi olduğunu görüyoruz. bunun hakkında biraz bilgi sahibi ol. “– “Soluk Mavi Nokta: Uzayda İnsan Geleceğinin Vizyonu” (Ballantine Books, 1997)

“Bilgi ne kadar garip olursa olsun, iktidardakileri ne kadar rahatsız ederse etsin, bilgiyi asla bastırmamak bilim adamlarının sorumluluğudur; hangi bilgi parçalarına izin verilip hangilerinin verilmediğine karar verecek kadar akıllı değiliz.”– Lily Splane’in “Quantum Consciousness” kitabından alıntılanmıştır (Anaphase II Publishing, 2004)

“Bilimin şaşırtıcı ve beklenmedik bulgularını üreten yaratıcılık ve şüphecilik arasındaki gerilimdir.”– “Broca’nın Beyni: Bilimin Romantizmi Üzerine Düşünceler” (Carl Sagan Wiki, Ballantine Books, 1986)

“Öğrenme tutkumuz… hayatta kalma aracımızdır.”– “Cosmos” (Random House, 1985)

“Yanlış bir argümanın tedavisi, fikirlerin bastırılması değil, daha iyi bir argümandır.”– “Şeytan Perili Dünya: Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı” (Ballantine Books, 1997)

“Bazı dahilere gülünmesi gerçeği, gülünen herkesin dahi olduğu anlamına gelmez. Columbus’a güldüler, Fulton’a güldüler, Wright kardeşlere güldüler. Ama Palyaço Bozo’ya da güldüler.”– “Broca’nın Beyni: Bilimin Romantizmi Üzerine Düşünceler” (Ballantine Books, 1986)

“Dinozorların bir uzay programı olsaydı, nesli tükenmezlerdi.”– NASA’nın bir basın bülteninde NASA Yöneticisi Michael Griffin tarafından alıntılanmıştır.

“Bu iş hiçbir şekilde yapılmadı. Güneş sistemi ile yıldızlararası ortam arasındaki sınırı arayacağız ve sonra karanlıkta yıldızlar arasında sonsuza dek yolculuk edeceğiz.”

“Biz tuhaf bir türüz. Kendi kendimizi yok etmenin araç gereçlerini icat ettik.” (Tanrı’nın Kapısını Çalan Bilim, Carl Sagan)