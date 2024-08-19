Bugünkü yazımızda siz değerli okuyucularımıza bu sorunun cevabını vereceğiz. Yazımızın devamında Casper markası ile ilgili tüm detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.

Hangi Ülkenin: Türkiye Ülke Bayrağı: Kurucusu: Altan Aras Fakılı, Yalçın Yıldırım ve Ali İhsan Daşkın Kurulduğu Yer: İstanbul, Türkiye Kuruluş Tarihi: 1991 Resmi Site: www.casper.com.tr

Casper Hakkında Bilgi

Casper, 1991 yılında Altan Aras Fakılı, Yalçın Yıldırım ve Ali İhsan Daşkın tarafından Mecidiyeköy’de kuruldu. Bu üçlünün kıvrak zekası markalarını geliştirmede en önemli faktörlerden biridir. Dünya markası denecek kadar büyümüş olan Casper’ın 2009 yılındaki verilere göre 65 Casper Store ve 1200’ün üzerinde satış ve servis noktası bulunmaktadır. 2007’de 34.500 metrekarelik tesisleri devreye girmiş ve böylece Avrupa-Ortadoğu’nun en büyük bilgisayar üretimi fabrikasına sahip olmuştur. Günde yaklaşık 5.000 kadar bilgisayar üretme kapasitesine sahiptir. Casper, ”Yılın en iyi bilgisayar üreticisi” ve buna benzer birçok ödül almıştır. Türkiye’nin ilk PC(Personal Computer) üreticisi olan Aidata’yı 2009 Ekim’de satın almıştır.

Casper Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Casper Tarihi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Altan Aras Fakılı, Yalçın Yıldırım ve Ali İhsan Daşkın arkalarında herhangi bir maddi güç olmamasına rağmen 1991 yılında Mecidiyeköy’de 40 metrekarelik bir ofiste bu işe başladılar. İşlerinin büyümesinde kendi zekaları ve şansları etkili oldu çünkü o dönemde bilgisayar denilen alet yalnızca internet kafelerde bulunurdu. Çin ve Tayland’a bilgisayar üretimi hakkında bilgi ve fikir edinmek için giden üçlü Türkiye’ye geri dönünce sokaklarda kendi markalarının reklamını yaptılar. Bunun sonucunda ilk yıllarında yaklaşık 200 kadar bilgisayar sattılar. Aradan geçen 25 yıl içinde Casper Türkiye sınırlarını da aşmıştır. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi’ne ”Casper Yazılım Geliştirme Laboratuarı”nı kullanarak yeni bilgisayarcıların ve yazılımcıların önünü açmışlardır. Ne yazık ki 1996 yılında Ali İhsan Daşkın vefat etmiş ve kalan ikili yoluna devam etmiştir.

Casper Ürünleri

Casper VIA V10

Casper VIA V8-V8C

Casper VIA V9

Nirvana N310-N240(2’si Bir Arada)

Nirvana N360(2’si Bir Arada)

Nirvana N380C (2’si Bir Arada)

Nirvana C800

Nirvana C700

Nirvana C500

Nirvana One-NAB

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