Dünyadaki trend teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, bir ilki daha gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk defa Casper Nirvana X600 ve X700 dizüstü bilgisayarlarda yer alan Intel Series 1 işlemciler; gelişmiş donanım ve tasarım özellikleriyle profesyonellere olağanüstü pil ömrü, üst düzey performans ve verimlilik sağlıyor.

Casper, dünyadaki son teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Intel’in Series 1 işlemcilerini Casper Nirvana dizüstü bilgisayarıyla buluşturan Casper bir ilke daha imza attı. Türkiye’de ilk kez Intel Series 1 işlemcileri Casper Nirvana X600 ve X700 dizüstü bilgisayarıyla buluşturan Casper, profesyonel hayatın karmaşık süreçlerini kolaylaştırıyor. Birinci sınıf ince ve güçlü dizüstü bilgisayarlar için optimize edilen Series 1 işlemciler, 15W yapısı ile bir önceki nesil işlemcilere göre hem yaklaşık yüzde 20 daha az güç tüketimi sağlarken, turbo frekansta 5Ghz’e çıkabilen ortalama yüzde 15 daha yüksek performans ile öne çıkıyor. Aynı zamanda daha az güç tüketimi sağlayan işlemciler, kullanıcılara hareket halindeyken oyun oynama, içerik oluşturma ve üretkenlik için performansından ödün vermeden çok daha uzun saatler boyunca işlemlerini gerçekleştirebilme kabiliyeti kazandırıyor.

Masaüstü bilgisayar performansını dizüstü bilgisayarlarda deneyimleme imkanı

Intel’in 2024 yılında lanse ettiği “U” serisi işlemcilerde en yüksek performansa sahip Series 1, Casper Nirvana X600 ve X700’ün performansını ve yüksek mobilite özelliğini kusursuz bir uyum içinde artırıyor. 3D performanslı hibrit mimarisiyle iki çekirdekli mikro mimariyi tek bir işlemci yongasında birleştiren Series 1, her bir çekirdek türü için belirli görevleri gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda Intel Core 5 120U ve Core 7 150U işlemci seçenekleriyle özelleştirilebilen Nirvana X600 ve X700, Microsoft Copilot’un gelişmiş yapay zeka özelliği sayesinde tüm profesyonellere masaüstü bilgisayar performansını dizüstü bilgisayarlarda deneyimleme imkanı sunuyor.