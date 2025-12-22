

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Meclis Üyesi İlhan Baykan ve yönetim kurulu üyeleri, kırsal Aşağıballık Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada gündeme gelen sorunlarla ilgili istişarelerin gerçekleştirildiği ziyarette; halk otobüsü saatleri ve durak sorunu, doğal gaz hizmeti gelmemesi, parke taşların döşenmemesi gibi konular konuşuldu.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan İlçe Başkanı Ahmet Aydın, özellikle halk otobüsü ve durak sorununa dikkat çekerek acil çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin ve diğer vatandaşların halk otobüsü sorununa değinen Aydın, “Halk otobüsü sabah Saat 06:45 te mahalleden yolcularını almaya geliyor. Bu noktada ise yolcu durağının olmaması ayrı bir sorun ve hezimettir. Mahalleden alınan yolcular, Doğu Garajında indiriliyor. Doğu Garajına sabahın erken saatlerinde indirilen öğrenci yolcular, okullarının önüne gelip bu soğuk kış günlerinde uzunca bir süre beklemek zorunda kalıyorlar. Aynı sorun vardiyalı çalışan işçiler için de geçerlidir. Akşam ise Halk Otobüsü mahalle içine girmeyerek, yolcuları Tahtaköprü, Oylat yolu üzerinde bulunan Aşağıballık yol ayrımı karşısına, yolcu indirmek için cep olmayan bir noktada indiriyor. Mahalle sakinleri yolun karşısında bulunan, mahalle yol ayrımına geçişleri esnasında havanın da kararmış olması sebebi ile ciddi tehlike ile karşı karşıya kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

Doğal gaz vaadi ve parke taşı sorununa da değinen aydın, “Seçimden önce verilen sözler seçimden sonra unutulmuş” dedi.

Ziyaret sonrası görüşülen konuları aktaran Aydın şu açıklamayı yaptı;

GÜNDEME GELEN İDDİALAR SONRASI ZİYARETTE BULUNDUK

“Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da gündeme gelen, Aşağıballık mahallemizdeki sorunları yerinde incelemek ve bilgi edinmek maksadı ile yeniden Refah Partisi İlçe Başkanımız, Ahmet Aydın, Belediye Meclis üyemiz İlhan Baykan ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte ziyaret ettik. Ziyarette halk otobüsü sorunu belediye otobüs durağı eksikliği, doğalgaz hizmetinin getirilmeyişi, ve büyükşehir belediyesi tarafından yaklaşık 1,5-2 yıl önce gönderilen parke taşlarının doğalgaz hizmetinin gelmemesi sebebiyle kullanılmaması ve bu nedenle köyde atıl bir şekilde duruyor olması, çocuk parkına yakın yerlerde de bırakılmış olan bu taşların özellikle çocuklar açısından tehlike arz ettiğini müşahede etmiş olduk.”

2025 YILINDA OLMAMASI GEREKEN MAĞDURİYET; OTOBÜS VE DURAK SORUNU..

“Şimdi sırasıyla kısa kısa konuları ele alalım. Halk Otobüsü ve Durak sorunu: Servis hizmeti mi, Servis hezimeti mi? Aşağıballık mahallemize gittiğimizde, Bu çağda, 2025 Yılında olmaması gereken sorunlar sorun olarak önümüze çıkıyor. Halk otobüsü sabah Saat 06:45 te mahalleden yolcularını almaya geliyor. Bu noktada ise yolcu durağının olmaması ayrı bir sorun ve hezimettir. Mahalleden alınan yolcular, Doğu Garajında indiriliyor. Doğu Garajına sabahın erken saatlerinde indirilen öğrenci yolcular, okullarının önüne gelip bu soğuk kış günlerinde uzunca bir süre beklemek zorunda kalıyorlar. Aynı sorun vardiyalı çalışan işçiler için de geçerlidir. Akşam ise Halk Otobüsü mahalle içine girmeyerek, yolcuları Tahtaköprü, Oylat yolu üzerinde bulunan Aşağıballık yol ayrımı karşısına, yolcu indirmek için cep olmayan bir noktada indiriyor. Mahalle sakinleri yolun karşısında bulunan, mahalle yol ayrımına geçişleri esnasında havanın da kararmış olması sebebi ile ciddi tehlike ile karşı karşıya kalıyorlar. Yolcuların indirildiği bu mevki ise mahallenin yaklaşık 2 km. uzağındadır. Bu 2 km.lik mesafede ise yolcular yorucu bir rampa yürümek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda 2 km.lik bu yürüyüş esnasında yabani hayvan saldırısına uğrama endişesi ve korkusunu da yaşıyorlar. Her gün izlemiş olduğumuz, ulusal kanallardaki ana haberler bültenlerinde, yaşlı, kadın ve çocuklarımıza saldıran köpekler yüzünden yaralanan ve hayati tehlike yaşayan vatandaşlarımızın akıbetlerinden ders alınmadığını görüyoruz. Arzu ederdik ki, mahalle sakinlerimize Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Musfata Bozbey’in ifadesi ile “ GÜLÜMSEYİN “ Aşağıballık Mahallesindesiniz diyebilseydik.”

VAATLER YERİNE GETİRİLMEMİŞ

“Doğalgaz vaadi ve parke taşı sorunu: Seçimler öncesi birçok kırsal mahallemize, Büyük Şehir Belediyesi tarafından parke taşları gönderildi. Aşağıballık mahallemiz de bunlardan bir tanesi. Mahalleye doğalgaz hizmetinin geleceği ve ardından da bu parke taşlarının döşeneceği vaat edilmiş. Ancak yılların geçmiş olmasına rağmen, mahalle ziyaretimizde bir kez daha gördük ki, mahalleye ne Doğalgaz gelmiş, ne de Parke taşları döşenmiş. Yine arzu ederdik ki, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın dediği gibi, Aşağıballık içi “CANLA BAŞLA” ilk günkü heyecanla Doğalgaz gelmiş ve parke taşları da döşenmiş olsaydı.”

SEÇİM ÖNCESİ VERİLEN SÖZLER SEÇİM SONRASI UNUTULMUŞ

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak gördük ki, seçimler öncesi, seçim kazanmak uğruna verilen vaatler ve atılan adımlar seçim sonrasında unutulmuştur. Mahalle sakinlerimizden ve mahalle muhtarımızdan edinmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasındaki yetki karmaşası mahalle sakinlerini mağdur etmiştir. Gerçi geçmiş dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı ve İnegöl Belediye Başkanı da aynı partiden olması da sonucu değiştirmemişti. Uyumsuzluk, çekişme ve yetki karmaşası o dönemde de üstü kapalı bir şekilde devam ediyordu. Bu yetki karmaşasını ortaya çıkaran Büyükşehir yasasıdır.”

KAMUOYUNA SÜSLÜ LAFLARLA BÜYÜKŞEHİR YASASINI ANLATANLARDAN BİRİ DE ALPER TABAN OLMUŞTU

“Bu yasanın faydalarını süslü kelimelerle kamuoyuna aktaranlardan bir tanesi de İnegöl Belediye Başkanı, Sayın Alper Taban’dır. Bugün ise, Büyükşehir yasasından en çok mağdur olan da yakınanda yine İnegöl Belediye Başkanı sayın Alper Taban olmuştur. Bu sorunların giderilmesi noktasında yetki Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Mustafa Bozbey’indir. Bunu biliyoruz. Ancak İnegöl Belediye Başkanı, sayın Alper Tabanın da Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olduğunu hatırlatıyoruz. Aynı zamanda da yukarıda bahsi geçen sorunların çözümü noktasında Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme getirip getirmediğini soruyoruz. Eğer gündeme getirilmediyse en kısa zamanda gündeme getirmesini talep ediyoruz.”

GARSON BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI..

“Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı olarak, hangi siyasi parti olursa olsun, kazanmış oldukları belediyelerin asıl sahibinin halk olduğunu bilerek, halka hizmet, Hakk’a hizmettir anlayışı ile hizmet etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Milli Görüş olarak biz buna “GARSON BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI” diyoruz. Büyükşehir ve İnegöl Belediyesinin yapacağı tüm hayırlı hizmetlerin destekçisi olacağımızı burada tekrar ifade ediyoruz.

Kaynak: BÜLTEN