MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in hurda araç teşvikine dair yaptığı son paylaşım büyük heyecan uyandırdı. MHP, Kasım 2024’te 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak ve yerine daha çevreci, güvenli yerli üretim araçların tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla, yerli üretim araçlardan ÖTV alınmamasını öngören bir kanun teklifi sunmuştu.

'Geliyor gelmekte olan'

MHP’li Özdemir, sosyal medya hesabından geçen yıl Meclis’e sunulan teklifi hatırlatarak “Geliyor, gelmekte olan” notuyla paylaştı. Bu paylaşım hem büyük heyecan yarattı hem de hurda araç teşvikiyle ilgili beklentileri artırdı.

'ÖTV’siz sıfır araç fikrinin karşılığı yok'

Gazeteci Emre Özpeynirci, mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar koşulları dikkate alındığında ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Özpeynirci, "Her yıl olduğu gibi… Israrla konuşuluyor, ısrarla yazılıyor, ısrarla “olacakmış gibi” servis ediliyor. Ama gerçeği net söyleyelim: Gerçekleşme ihtimali yok. Yine benzer manşetler dolaşımda: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmasına göre, 25 yaş üzeri aracını hurdaya ayıranlar ÖTV’siz yerli sıfır araç alabilecek.” Oysa tablo çok açık: Mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar yapısı içinde ÖTV’siz sıfır araç fikrinin karşılığı yok. Türkiye’de hurda teşviki; bir ekonomik politika değil, her yıl ısıtılıp gündeme sürülen bir beklenti üretim hattı." dedi.