Genel Merkez tarafından belirlenen 4.750 yeni üye hedefi kapsamında; ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kollarının ve mahalle başkanlarının katılımıyla yürütülen çalışmalarda, yaklaşık üç hafta önce gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında 1.151 yeni üye kaydı yapıldı.

Söz konusu artışla birlikte AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı’nın üye sayısı 45.265’e yükseldi. İlçe Danışma Meclisi toplantısının ardından geçen 3 haftalık süreçte çalışmaların yoğunlaştığı belirtildi.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, üye çalışmalarının planlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, saha programlarının her daim olduğu gibi sadece seçim zamanında değil önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.

AK Parti Genel Merkezi’nin Türkiye genelinde yürüttüğü yeni üye çalışmaları kapsamında, il ve ilçe teşkilatlarının sahadaki performanslarının düzenli olarak takip edildiği, bu çerçevede yerel teşkilatların üye kazanımına yönelik faaliyetlerine ağırlık verdiği bildirildi.

Durmuş şunları söyledi: “Bu artış, son dönemde Türkiye genelinde teşkilatlara verilen saha hâkimiyeti, birebir temas ve seçmenle doğrudan iletişim vurgusunun İnegöl’de somut karşılık bulduğunu gösteriyor. Yerel siyasi dengeler açısından bakıldığında, üye sayısındaki bu artış; AK Parti teşkilatının motivasyonunu yükseltmekte, aynı zamanda yaklaşan siyasi süreçler öncesinde teşkilat gücünü ve saha etkinliğini pekiştirmektedir” dedi.

Durmuş konuşmasının sonunda çalışmalarda gayretli çalışmalarından dolayı emeği geçen tüm parti teşkilat üyelerine teşekkür etti.