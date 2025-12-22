2026 nasıl olacak?

Bakan Şimşek, 2026 yılında ekonomi programının ilk somut sonuçlarının alınmaya başlanacağını belirtti. 2026'nın pahalılığın daha az hissedileceği, enflasyonun yüzde 20’nin altına düşeceği bir yıl olacağını ve özellikle dar ile sabit gelirli vatandaşların ekonomik gücünün artacağını ifade etti. Ayrıca 2026 yılında ekonomik büyümenin biraz daha hızlanacağını ve genel toparlanmanın görüleceğini kaydeden Şimşek, deprem bölgesinin yeniden inşasının tamamlanacağını, bütçe disiplininin pekişeceğini ve finansal istikrar konusundaki endişe ve tereddütlerin azalacağını sözlerine ekledi.

Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin yeni sanayi merkezi olacak

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Şimşek şöyle konuştu:

"Çok değerli bir konu. Ve üç boyutlu. Birinci boyut, kazanımlar endeksli boyut. Ülkenin kaynakları kalkınmaya kanalize edilecek. Başta bölgenin kalkınmasına. 47 yılda iki trilyon dolar, terörle mücadeleye harcandı.

İkinci, Terörsüz Türkiye'nin Doğu-Güneydoğu eksenli boyutu: Altyapıya yatırım yapılacak. Üniversite, eğitim, insana yatırım bunlar yapıldı. Türkiye'de en güçlü teşvikler Doğu Güneydoğu'ya verildi. Buna rağmen terör nedeniyle özel sektör, arzulanan ölçüde bu bölgelere gelemedi. Terörsüz Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'nun yeni büyüme motoru olacak. En genç nüfus, verimli topraklar, elverişli iklim, güvenlik endişesi olmayınca dünyanın dört köşesinden yatırımcı gelecek. Ve Doğu, Güneydoğu, Türkiye'nin yeni imalat, sanayi merkezi olacak.

Türkiye'nin yakın coğrafyası yeterince istikrarsızlık, çatışma ve gözyaşı gördü. Terörsüz Türkiye ile sadece Türkiye değil, ekonomik entegrasyon üzerinden bölge ayağa kalkacak. Komşular coğrafyasında istikrar ve barış yükselecek, pekişecek. Bu coğrafyada refah artışının önkoşulu Terörsüz Türkiye."

Komşularla yeni dönem

Terörsüz Türkiye'nin bölgedeki tüm ülkelere refah sağlayacağını vurgulayan Mehmet Şimşek, komşularla ilişkiler için de "Göreceli olarak her anlamda daha ileri bir ülkeyiz. Türkiye sanayide, üretimde, topyekûn kalkınmada, çevremize göre çok önde" dedi.