ÇATAL KURABİYE TARİFİ YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

125 gr tereyağı(eritilmiş)

150 gr sıvı yağ

3 y.k yoğurt ile

Yarım s.b şeker

2 tutam tuz

1 y.k sirke

5 s.b un

1 y.k mahlep

1 pkt kabartma tozu

Üzeri İçin:

Yumurta sarısı

Çörekotu

Hazırlanışı: Öncelikle tereyağı, sıvıyağ, yoğurt, şeker, tuz ve sirkeyi bir kapta çırpın. Mahlep, kabartma tozu ve unu ayrı bir kapta harmanlayın. Daha sonra ortasına havuz yapıp çırptığınız sonra sıvı harcı ortasına dökün ve yoğurun. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğü kadar bir parça alın ve rulo şekli verin. Sonra Uçlarını birleştirip halka yapın. Hamurdan daha küçük bir parça alın ve rulo şeklini verip halkanın ortasına yerleştirin. Sonra Kenarlarını birleştirin. Geri kalan bütün hamuru bu şekilde hazırlayıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika güzelce pişirin.