Bursa Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, 23 Kasım 2023 Perşembe günü 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü bürolarının katılımıyla Mesken, Teleferik, Kaplıkaya, Kurtbasan, Emirsultan, Maksem ve Davutkadı bölgelerinde yapılan uygulamalarda 657 şahsın UYAP sorgulamasını gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 11 şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 24 Kasım 2023 Perşembe günü 21.30 ile 23.30 saatleri arasında, Çevik Kuvvet, KOM, Narkotik, Güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Mesken, Teleferik, Emir Sultan ve Maksem çevresinde gerçekleştirilen sabit yol ve hareketli uygulamalarda toplam 657 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı.

Bu uygulamalarda, uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, ruhsatsız tüfek, fişek, kurusıkı silah bulunduran ve çeşitli suçlardan aranmaları olan 11 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah, 19 adet fişek, bir adet ruhsatsız tüfek, bir adet kurusıkı silah, 5,44 gram metamfetamin, 3,54 gram esrar, 2,7 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda ayrıca 197 araç kontrol edilerek, 11 araç sürücüsüne toplam 49 bin 212 TL idari para cezası uygulandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, şehirdeki güvenlik önlemlerini artırarak suçla mücadelede kararlı bir şekilde devam ediyor.