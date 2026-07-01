Programa parti yöneticileri ile çok sayıda teşkilat mensubu katılırken, gün boyunca esnaf ziyaretleri ve üye çalışmaları yapıldı.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez MKYK Üyesi Onur Dolar'ın katılımıyla düzenlenen programa, İl Başkan Yardımcıları Fuat Yıkıcı ve Mehmet Kule, İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Meclis Üyesi İlhan Baykan, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.



PROGRAM YENİKÖY MAHALLESİ'NDE BAŞLADI

Anadolu Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen program, Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen Dede Pilavı ve Mevlid-i Şerif programına katılımla başladı.

Heyet daha sonra ilçedeki düğün programlarına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

ESNAF ZİYARETLERİ VE ÜYE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Programın devamında ilçe genelinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirilirken, partiye yeni üye kazandırmaya yönelik çalışmalar da yürütüldü.

Yeniden Refah Partisi heyeti, ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN AYDIN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın, vatandaşların gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Aydın, "Refaha, Yeniden Refah'la ulaşacağız" ifadelerini kullanarak programa katılım sağlayan ve destek veren tüm İnegöllülere teşekkür etti.