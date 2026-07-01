Yeni düzenlemeye göre, ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında hekim ve diş hekimi muayeneleri için vatandaşlardan 50 TL katılım payı alınacak.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak devlet hastaneleri, devlet üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ise muayene katılım payı 90 TL olarak belirlendi.

Vakıf üniversitelerine bağlı tıp ve diş hekimliği fakülteleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarında uygulanacak katılım payı ise 100 TL olacak.

Düzenlemede aile hekimi sevkiyle yapılan başvurulara ilişkin de indirim kararı alındı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinin sevkiyle sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlardan muayene katılım payı yüzde 50 indirimli tahsil edilecek.

Tebliğde ayrıca ilgili maddede yer alan “5” ibaresinin “30” olarak değiştirildiği bildirildi.