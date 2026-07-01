

Olay, İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir çiçekçi iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücü, aracını iş yerinin önüne park etti. Bunun üzerine iş yeri sahibi, aracın kaldırılmasını istedi.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Gerginliği gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları sakinleştirerek ayırdı. Kadın sürücü ile iş yeri sahibi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ