Yaklaşık beş buçuk yıldır İnegöl’de görev yaptığını belirten Arslan, görev süresi boyunca ilçeye hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AZİZ İNEGÖLLÜ HEMŞEHRİLERİME ARZ-I VEDA.

İnegöl’ümüze beş buçuk yıl hizmet ettikten sonra son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Ataşehir Kaymakamı olarak atanmış bulunuyorum.

Büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm İnegöl Kaymakamlığı görevim süresince, sizlere hizmet etme şerefine nail oldum.

Bu süre zarfında kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte mesai mefhumu gözetmeden gayretle çalıştık.

Şehrimizin başta eğitim, sağlık, turizm, altyapı, çevre ve güvenlik olmak üzere her alanda daha iyi bir noktaya gelmesi için önemli çalışmalar yürüttük ve önemli mesafeler kat ettik.

İnegöl, eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra samimi, vefakâr ve kadirşinas insanlarıyla gönlümde daima müstesna bir yere sahip olacaktır.

Görevim süresince sizlerle gönül bağı kurmanın, aynı sevinçleri, aynı hüzünleri ve aynı heyecanları paylaşmanın huzurunu yaşadım. Her birinizin içtenliği, misafirperverliği ve desteği, görevimi daha anlamlı ve güçlü kıldı.

İnegölümüzün her mahallesinde karşılaştığımız samimiyet, dua ve destek; görev hayatım boyunca daima hatırlayacağım en kıymetli hatıralar arasında yer alacaktır.

Bugüne kadar bizlerden duasını, desteğini ve muhabbetini esirgemeyen her bir hemşehrime gönülden teşekkür ediyorum.

Bugün İnegöl’e veda ederken, içimde hem devletimize ve milletimize yeni bir görevde hizmet edecek olmanın gururu hem de sizlerden ayrılmanın hüznü bulunmaktadır.

İnegöl’de görev yaptığım süre içerisinde birlikte çalıştığım milletvekillerimize, belediye Başkanımız Alper Taban’a,yargı mensuplarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın amirleri ile her düzeydeki personeline, güvenlik güçlerimize, meslek odalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, siyasi parti teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza ve tüm İnegöllü hemşehrilerime katkıları, gayretleri ve destekleri için yürekten teşekkür ediyorum.

İnegöl’ü ve siz kıymetli hemşehrilerimi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu şehirden ayrılırken aklımda ve kalbimde unutulmaz hatıralar götürüyorum.

Biliyorum ki kurduğumuz gönül bağları mesafelerle kopmaz; aksine her zaman yaşamaya devam eder.

Bundan sonraki görevimde de İnegöl’ün ve İnegöllü hemşehrilerimin gönlümdeki yeri daima ayrı olacaktır. Kapımız da gönlümüz de her daim siz kıymetli hemşehrilerimize açık olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere arz-ı veda ederken; herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."